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محافظ الإسماعيلية يناقش إنشاء مصنع للمحاليل الطبية والأدوية بالقنطرة شرق

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:29 م
محافظ الإسماعيلية يناقش إنشاء مصنع للمحاليل الطبية والأدوية بالقنطرة شرق جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة عددا من أعضاء وممثلى مجلس ادارة احدى كبريات الشركات المتخصصة فى الأدوية لمناقشة الدراسة الخاصة بقيام الشركة بتنفيذ مشروع إنشاء مصنع خاص لإنتاج المحاليل الطبية والأدوية المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق على مساحة 12 ألف مترا مربعا والذى يستهدف توفير نحو ستة آلاف فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية وتوابعها  وذلك فى حضور كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية، وهدى عبد العزيز مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ومحمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين.
 
وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور جامعة قناة السويس واستثمار ما لديها من إمكانيات وخبرات علمية فى المشاركة المجتمعية من خلال بروتوكول تعاون يتم بمقتضاه تدريب طلاب كلية الصيدلة بالمشروع الجديد والإستفادة من أبحاث طلاب الدراست العليا " الماجستير والدكتوراه " من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
 
كما أكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تتويجا للاحتفال بيوم الصيدلي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن بذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيعا للتوسع فى الاستثمار وإقامة المشروعات الإستثمارية التى تتيح المزيد من فرص العمل للشباب.
 

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