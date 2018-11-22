محافظ أسيوط يشهد فعاليات اللقاء الجامع لمديرية الاوقاف " رسول الإنسانية "

أسيوط - ضحا صالح

شهد اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، اللقاء الجامع لمديرية أوقاف أسيوط وذلك بالمسجد " الاموى – الكبير " فى إطار حملة وزارة الاوقاف تحت عنوان " رسول الانسانية- حبا لحبيبك .. شارك" والتى أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف للتعريف بالجوانب الانسانية فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على أهمية الاستفادة من السيرة العطرة للمصطفى عليه افضل الصلاة والسلام مشيدا باللقاء الجامع الذى تنظمه مديرية الاوقاف بهدف تبادل الخبرات الثقافية وعرض لقصص ودروس وعبر من حياة الرسول الكريم وحث الشباب على الاعتدال والوسطية والاتجاه للبناء والعمل وترك السلبية .

وفى نهاية اللقاء وجه بعض أئمة مديرية الأوقاف رسائل ايمانية ودروس من حياة الرسول الكريم ، بجميع اللغات ثم فقرة التواشيح الدينية والابتهالات للشيخ يسرى عبد الرحمن .