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محافظ أسيوط يتفقد بدء التشغيل التجريبي لطلمبات محطة مياه ديروط

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:48 م
محافظ أسيوط يتفقد بدء التشغيل التجريبي لطلمبات محطة مياه ديروط جانب من الجولة
أسيوط/ ضحا صالح
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم بدء التشغيل التجريبي لطلمبات محطة تنقية مياه ديروط بقرية شلش تمهيدًا للتشغيل الفعلي خلال الأسابيع القادمة .. رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ديروط ورئيس شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ديروط والعديد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد المحافظ المحطة وأقسامها والمعمل الكيميائي والمعمل البكتريولوجي وطلمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهي المراحل المختلفة التي تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين كما تفقد صالة المرشحات وشاهد تجارب التشغيل للطلمبات وقال أنه تم تذليل كافة العقبات التي واجهت تشغيل المحطة ومنها مشكلة الإطماء أمام المأخذ حيث تم تكثيف أعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام مأخذ المحطة كما تم مد المأخذ حتى لا يتأثر مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل.

وقال اللواء جمال نور الدين أن المحافظة تشهد تنفيذ عدداً من المشروعات الهامة في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والخدمية والمرافق والبنية الأساسية التي ستكون لها مردود كبير على المواطن لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء مشروعات في محافظات الوجه القبلي توفر لأهالي الصعيد خدمات مختلفة.

وأوضح المحافظ أن ملف المياه والصرف الصحي له أولوية كبيرة في خطة عمل المحافظة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى الأماكن الأكثر احتياجًا ويتم متابعة جميع المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها لتنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لها مشيرا إلى ضرورة مواجهة كافة المشكلات ووضع التصورات والحلول لها والتي من شأنها تقديم خدمة مميزة للمواطن الأسيوطي مطالباً بتكثيف الجهود للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي والتي هي حق أصيل لجميع المواطنين.

يذكر أن محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تبلغ تكلفتها الاجمالية 350 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط بالكامل.

 

 
 
 

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