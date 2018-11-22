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ماكرون يأمر بنشر قوات بجزيرة "لا ريونيون" للتصدى لأعمال الشغب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:15 م
ماكرون يأمر بنشر قوات بجزيرة "لا ريونيون" للتصدى لأعمال الشغب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أمر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بنشر قوات الجيش بجزيرة "لا ريونيون" أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بعدما تحولت الاحتجاجات على زيادة ضريبة الوقود إلى أعمال نهب وشغب.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم /الخميس/، أن ماكرون وصف أعمال الشغب بأنها "غير مقبولة"، ودافع عن مساعى الحكومة للنهوض بالاقتصاد.
وكانت المدارس فى الجزيرة أغلقت أبوابها لليوم الثالث على التوالى لأن الحواجز التى نصبها المتظاهرون حالت دون وصول المدرسين والطلاب إلى مدارسهم، كما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مستودعات النفط احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود.


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