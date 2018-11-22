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الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:54 م
خالد صلاح
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فى 2018-2019..

مؤسسة النفط الهندية تعتزم شراء 180 ألف برميل يوميا من نفط إيران

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:00 م
مؤسسة النفط الهندية تعتزم شراء 180 ألف برميل يوميا من نفط إيران نفط - صورة ارشيفية
رويترز
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قال مسؤول فى  مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تملكها الدولة لتكرير النفط الخام، اليوم الخميس إن الشركة تسعى لاستيراد جميع الكميات المنصوص عليها فى  العقد السنوى المبرم مع إيران للسنة المالية 2018-2019.

 

وأبرمت الشركة اتفاقا لشراء 180 ألف برميل من النفط الإيرانى  يوميا فى  السنة المالية الحالية.

وذكر المسؤول أن إجمالى  واردات النفط من إيران قد يتجاوز مستوى السنة الماضية، وخفضت شركات التكرير الهندية الحكومية الواردات من إيران فى  السنة المالية الماضية بسبب خلاف يتعلق بحقوق تطوير حقل غاز كبير.

 

وقال المسؤول، الذى  طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المسألة، إن شركات التكرير الهندية مستعدة لدفع كافة مستحقات واردات النفط الإيرانى  بالروبية عبر بنك يو.سي.أو المملوك للدولة.

 

 


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وكالات

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