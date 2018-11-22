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كندا تسجل أعلى معدل فى جرائم القتل منذ 10 سنوات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:43 ص
كندا تسجل أعلى معدل فى جرائم القتل منذ 10 سنوات جرائم قتل
رويترز
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قال مكتب الإحصاءات فى كندا إن معدل جرائم القتل فى البلاد قفز العام الماضى بنسبة 7% مسجلا أعلى زيادة فى نحو عشر سنوات وإن الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية كانت الأعلى فى 25 عاما.

وسجلت الشرطة 660 واقعة قتل فى كندا عام 2017 بزيادة قدرها 48 قتيلا عن عام 2016. وبلغ معدل القتل 1.8 ضحية بين كل مئة ألف شخص، وهو الأعلى منذ عام 2009.

وعلى سبيل المقارنة، تظهر بيانات مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى أن معدل جرائم القتل فى الولايات المتحدة وصل إلى 5.4 ضحية بين كل مئة ألف شخص فى 2017.

وتعرضت كندا لقفزة فى جرائم القتل بالرصاص وخصوصا فى مدن كبرى مثل تورونتو. وزاد معدل جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية بنسبة 18% على مستوى البلاد عنه فى عام 2016 ليسجل 0.72 ضحية بين كل مئة ألف شخص، وهو الأعلى منذ عام 1992.

وفى مواجهة زيادة العنف، طبقت الحكومة الاتحادية الكندية، التى تقول إن الكثير من الأسلحة النارية يجرى تهريبها من الولايات المتحدة، قوانين تلزم بائعى الأسلحة بالاحتفاظ بسجلات للمشترين وتشديد التدقيق فى خلفياتهم.

وسجلت 266 جريمة قتل متصلة بالأسلحة النارية في كندا في 2017 بزيادة 43 جريمة عن العدد المسجل في 2016.

وقال مكتب الإحصاءات في تقرير "جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية آخذة في الزيادة منذ عام 2014 والعنف المتصل بالعصابات هو المحرك الرئيسي".


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