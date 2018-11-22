فيديو.. ما أنواع الصدقة؟ وهل يجب أن تكون أموالا فقط ؟ دار الإفتاء تجيب

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" حول أنواع الصدقة، وهل يجب أن تكون أموال فقط أم أن لها صور أخرى.

وأوضح الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء أن الصدقة نوعين، صدقة جارية وصدقة عادية، الصدقة الجارية ذات الأثر الدائم مثل المشاركة في بناء المساجد ودور الأيتام وتوصيل المياه للقرى الفقيرة والأسر المعدمة، أما الصدقات العادية التي تتمثل في دفع الأموال للفقراء والمحتاجين.

وأضاف بأن الصدقة العادية ليست بدفع المال فقط ويمكن أن يكون لها صور أخرى كشراء أجهزة كهربائية لازمة مثل الثلاجة أو تقديم الطعام.. إلخ.

جاء ذلك إجابة لسؤال ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".