فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات

كتبت هند مختار



اليوم السابع بلس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم رصده من شائعات دورية فقد رصد المركز، 6 شائعات انتشرت فى 6 أيام فى الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر.

وتضمنت هذه الشائعات غلق المتحف المصرى بالتحرير عقب افتتاح المتحف الكبير، وإجراء حذف عشوائى لمستحقى معاش تكافل وكرامة، وإجبار طلاب الصف الأول الثانوى المغتربين على أداء الامتحان داخل ‏مصر، و‏تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة، وتعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سى لطلبة المدارس، وفتح مياه الصرف الصحى على البحر بمحافظة مرسى ‏مطروح.