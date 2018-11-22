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فلسطين تدين الفيتو الأمريكى على قرار التدخل لوقف العدوان على قطاع غزة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:06 م
فلسطين تدين الفيتو الأمريكى على قرار التدخل لوقف العدوان على قطاع غزة وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أدان مجلس الوزراء الفلسطينى، الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، والذى جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالى 1255 وحدة سكنية، ما يحمل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلى عام 2014، والتى لم يتم الانتهاء منها بعد، معتبرا الفيتو الأمريكى استهتارا بالمجتمع الدولى، وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلى. 
وأكد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء - أنه وبالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن وقفت الولايات المتحدة معزولة في مواجهة قواعد القانون الدولي ومبادئه، وقرارات المجتمع الدولي، معتبرا أن هذا القرار مثل فرصة جديدة للإدارة الأمريكية لوقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الانحياز للاستعمار، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم.


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