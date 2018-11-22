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غادة والى: تكلفة دعم الوقود تخطى موازنة التعليم والصحة قبل 2013

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:17 م
غادة والى: تكلفة دعم الوقود تخطى موازنة التعليم والصحة قبل 2013 غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم، مشيرة إلى أن الدعم كان يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل علي إعداد برنامج للدعم النقدى حتى تكون الأسر أكثر حرصا علي الصحة والتعليم، وأنه قبل 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من موازنة التعليم والصحة، لافتا إلى أنه تم العمل على تحسين الاستهداف من خلال برامج الدعم السلعى والتأمين الصحى والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات متناهية الصغر وعمل شبكة أمان اجتماعى.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم البحث عن الأسر الأكثر فقرا وربط شبكة المعلومات بين الوزارات المختلفة.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة :"من الحماية إلى الانتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحى وزير التموين وجيفرى ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.


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