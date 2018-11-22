video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عادة والى: 26 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة منذ إطلاقة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:48 ص
عادة والى: 26 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة منذ إطلاقة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة تحولت من التصدى لمواجهة الفقر فقط، إلى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث وفرت دعم نقدى مشروط بحضور أبناء الأسر المستفيدة في مدارسهم بنسبة لا تقل عن 80%، من أيام الدراسة، وكانت النتيجة انتظام أبناء هذه الأسر بنسبة 100% فى التعليم، كما تشترط الوزارة للحصول على الدعم زيارة الأسرة المستفيدة للوحدات الصحية على الأقل 3 مرات فى العام، كما وفرت الحكومة دعم سكنى متمثل فى الإسكان الاجتماعى، موضحة أن إجمالى قيمة الدعم النقدى لكرامة وتكافل حاليا منذ بدء البرنامج َوحتى  تاريخه 26 مليار و 87 مليون و 724 ألفا و 680 جنيه.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة :"من الحماية الى الانتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط  وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والسيد جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير

التضامن

دعم

تكافل وكرامة

إلغاء دعم تكافل وكرامة

الدعم فى تكافل لطفلين فقط




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة