عادة والى: 26 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة منذ إطلاقة

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة تحولت من التصدى لمواجهة الفقر فقط، إلى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث وفرت دعم نقدى مشروط بحضور أبناء الأسر المستفيدة في مدارسهم بنسبة لا تقل عن 80%، من أيام الدراسة، وكانت النتيجة انتظام أبناء هذه الأسر بنسبة 100% فى التعليم، كما تشترط الوزارة للحصول على الدعم زيارة الأسرة المستفيدة للوحدات الصحية على الأقل 3 مرات فى العام، كما وفرت الحكومة دعم سكنى متمثل فى الإسكان الاجتماعى، موضحة أن إجمالى قيمة الدعم النقدى لكرامة وتكافل حاليا منذ بدء البرنامج َوحتى تاريخه 26 مليار و 87 مليون و 724 ألفا و 680 جنيه.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة :"من الحماية الى الانتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والسيد جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.



