ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات بالغردقة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط هاربين من أحكام تصل 8 سنوات بالسجن وغرامات مالية مختلفة.
وتلقى اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا يفيد ضبط المدعوة أحلام "م. أ. ا. ع"، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 6545 / 2016 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 294/2018 البحر الأحمر، والمحكوم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنية بجلسة 2/4/ 2018.
كما تم ضبط المدعوة سماح "ص. س. م"، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 3994 / 2017 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 428/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف بجلسة 9/6/ 2018.
كما تقدم المدعو "سمير م. ي. ي" بأوراق للمحكمة لإعادة الإجراءات في القضية رقم 364 / 2017 جنايات قسم القصير حصر رقم 180/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقاً وغرامة، نصف مليون جنية بجلسة 5/3/ 2018.
كما تم ضبط 56 قضية فــي جنح الحبس الجزئي، و20 حكما في جنح الحبس المستأنف، و240 في جنح الغرامات الجزئية، و10 في جنح الغرامات المستأنف، و91 حكما في جنح المخالفات.
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