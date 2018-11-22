ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل زوجته بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط المتهم "كمال. ر" 39 سنة حلاق، حال قيامه بأعمال الحفر داخل عقار كائن 7 درب المسمط ـ دائرة القسم "ملك زوجته"، وعثر بداخله على حفره قطرها 2 متر× 1.5 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب،" فأس، أزمة، 2 كوريك، 3 إناء معدنى، خرطوم مياه، حبل، بكرة، خطاف، لمبة كهربائية، مجموعة من الأجولة".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.