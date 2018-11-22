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صور.. محافظ المنيا يتفقد مكتبة مصر العامة لمتابعة عدد من الأنشطة والخدمات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:55 ص
صور.. محافظ المنيا يتفقد مكتبة مصر العامة لمتابعة عدد من الأنشطة والخدمات خلال التفقد
كتب فريق المحافظات
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تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل ، لمتابعة الأنشطة ومستوى الخدمات التي تقدمها المكتبة لزائريها من أبناء المحافظة. 
رافق المحافظ خلال جولته احمد جبريل السكرتير العام المساعد و محمد سيد رئيس مركز المنيا ، حيث شملت الجولة تفقد عدد من أقسام المكتبة  ، منها قاعة الهوايات وقاعة الاطلاع ، وقاعة تدريب الكمبيوتر واللغات وقاعة الاجتماعات و الدوريات وحديقة الأطفال والمسرح المكشوف.
أثني المحافظ على الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين أبناء المحافظة ، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالمكتبات وكل ما يتعلق بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين، وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة حيث تسهم القراءة في تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.
كما وجه المحافظ بتحديث المواد التعليمية والثقافية التي تتيحها المكتبة باستمرار بما يفي برغبات واحتياجات أعضائها، مع التوسع في انشاء فروع للمكتبة بمراكز المحافظة المختلفة ، مع تنظيم رحلات لطلاب المدارس من المدن الأخرى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لزيارة مكتبة مصر العامة لغرس القيم الثقافية بأبنائنا الطلاب.
من جانبها، قالت الدكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا ان المكتبة تحوى بين أركانها عدد كبير من الكتب والمقتنيات الثقافية والدوريات الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.
وتعد المكتبة أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمثل صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة في محافظة المنيا  .
 
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