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صور.. سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين فى هايتى والأهالى يشعلون النار بها

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:00 ص
صور.. سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين فى هايتى والأهالى يشعلون النار بها هايتى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قامت سيارة مجهولة ، أمس الأربعاء بدهس حشدا من المتظاهرين فى هايتى مخلفة ضحايا ومصابين، فيما قام الأهالى بإشعال النيران بها.

وكانت أعمال عنف اندلعت منذ الإثنين الماضى، فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الشرطة.

هايتى (1)
 

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق فى ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

يذكرأن ، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، شارك فيها الآلاف فى هايتى منتصف الشهر الماضى بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

هايتى (2)
 
 
هايتى (3)

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