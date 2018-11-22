سول تتشاور مع واشنطن لتسهيل إقامة مشروع مشترك للسكك الحديدية مع بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنها تجرى مشاورات مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة لمناقشة إعفاءات مؤقتة من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من أجل إجراء دراسة ميدانية مشتركة لمشروع السكك الحديدية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أكدت أمس الأربعاء، دعمها القوى لإجراء الدراسة الميدانية المشتركة بين الكوريتين على السكك الحديدية كجزء من الجهود المبذولة لتحديثها وربطها عبر الحدود.

وكان قد تم تعليق المشروع لعدة أشهر منذ أن منعت الأمم المتحدة دخول المواد اللازمة لفحص السكك الحديدية إلى الشمال بسبب بعض المشاكل الإجرائية.

يشار إلى أن الكوريتين قد خططتا لبدء الدراسة الميدانية المشتركة فى أواخر شهر أكتوبر الماضي؛ لإقامة حفل وضع حجر الأساس فى نهاية نوفمبر الجارى أو بداية ديسمبر المقبل.