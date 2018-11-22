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حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:25 ص
حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام حبس - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أمر محمود أبو حشيش، وكيل نيابة أول المنصورة، اليوم الخميس، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس الموظف صاحب فيديو التحرش، والمتهم بالتحرش بالطالبات أثناء استقلالهن الحافلات العامة، أمام ميدان الكتاب المقابل لبوابة كلية العلوم فى المنصورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص يتحرش بالطالبات أمام بوابة كلية العلوم بجامعة المنصورة، وبتشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، برئاسة العقيد عصام أبو عرب، تم تحديد هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو ويدعى محمد.ح.ع، 32 سنة، موظف.

 

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم من أسرة مرموقة ويعانى من أزمة نفسية منذ سنوات.

 


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