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حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:53 ص
حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية القيادى الإخوانى خيرت الشاطر
كتبت أمنية الموجى
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أمرت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عائشة الشاطر و5 آخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى.
 
المتهمون هم هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.
 
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
 

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