جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر يمثل 7.6 % من تعداد قارة إفريقيا

كتبت- هبة حسام

قال بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الخميس، إنه فى إطار الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2018، وذلك تحت شعار "إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد" فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشيرا إلى أن نسبة سكان مصر من إجمالى قارة أفريقيا 7.6 % .

وأضاف بيان رسمى للجهاز، أنه فى هذا الصدد بادر بنك التنمية الإفريقى بمشروع طريق المعلومات الإفريقية، والذى يهدف إلى توحيد طرق نشر البيانات الإفريقية ونشر كافة البيانات الخاصة بالدول الإفريقية وسهولة تداولها بين الجميع سواء كانوا من الأفراد أو الدول أوالمنظمات و الجهات الدولية حول العالم. ويضم هذا المشروع جزء خاص بمنصات نشر البيانات (أو البوابات الالكترونية) بحيث يكون لكل دولة بوابة بيانات مفتوحة خاصة بها (أى موقع الكترونى يعد منصة لنشر البيانات) وقد قام بنك التنمية الإفريقى بعمل بوابة للبيانات المفتوحة بحيث تملك كل دولة إفريقية بوابتها الخاصة .

وأطلقت مصر من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 بوابة البيانات المفتوحة الخاصة بمصر التابعة لمشروع طريق المعلومات الإفريقية والتى تحتوى على العديد من المؤشرات الإحصائية وبيانات تعدادى 2006، 2017، كما تحتوى أيضاً على جميع الإحصاءات الجارية التى يقوم بها الجهاز.