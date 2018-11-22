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جهاز أسوان الجديدة: انتهاء تنفيذ 3138 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:37 ص
جهاز أسوان الجديدة: انتهاء تنفيذ 3138 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وحدات إسكان إجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 3138 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص 2115 وحدة سكنية، والتعاقد مع 1756 مواطناً، وتسليم 822 وحدة سكنية.

 

 وقال المهندس أحمد محمد رشاد ، انه تم ويجرى تنفيذ 46 مشروعاً خدمياً، وتشمل، خدمات إدارية، وخدمات أمنية، وخدمات تجارية، وخدمات تعليمية، وخدمات دينية، وخدمات صحية، وخدمات عامة.

 

وأكد أن العمل يتم فى منطقة الشريط السياحى بالمدينة، وهناك متابعة مستمرة من مسئولى الهيئة للمشروع، الذى من المقرر أن يكون واجهة سياحية جديدة لمحافظة أسوان.

 

 

 


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