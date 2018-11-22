video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:15 ص
تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
إضافة تعليق

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع رحلتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، بأن رحلة شركة مصر للطيران 995 المتجهة إلى كندا ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس ساعة ونصف لأعمال الصيانة.

 

وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد أبو الغيط يتوجه إلى روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط"

وزير العدل يشارك فى اجتماعات وزراء العدل العرب بالخرطوم

سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

مطار القاهرة

رحلات دولية

حركة الطيران




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة