تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع رحلتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، بأن رحلة شركة مصر للطيران 995 المتجهة إلى كندا ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الفرنسية 567 المتجهة إلى باريس ساعة ونصف لأعمال الصيانة.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.