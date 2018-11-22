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بوجدانوف: زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء الروسى إلى سوريا للقاء الأسد

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:32 م
بوجدانوف: زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء الروسى إلى سوريا للقاء الأسد نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
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أعلن مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، قد يتوجه قريبا بزيارة إلى سوريا، موضحا أنه المقرر أن يلتقى الرئيس السورى بشار الأسد أثناء هذه الزيارة.
وقال بوجدانوف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس: "يُخطط في وقت قريب لزيارة الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية-السورية المشتركة، نائب رئيس الوزراء بوريسوف إلى دمشق".
وأضاف:" أمل أن يكون هناك لقاء بين بوريسوف وبين الرئيس الأسد"، مشيرا إلى أنه سيرافق نائب رئيس الوزراء الروسي خلال زيارته لدمشق ولقائه مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.


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