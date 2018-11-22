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اليوم.. استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمتين بقضية المحور الإعلامى للإخوان

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمتين بقضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تنطر اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل ماجدة ف، أسماء ط، المتهمتين فى قضية "المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة إلى المتهمتين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمتين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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محكمة الجنايات

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