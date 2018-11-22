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القمر البدر يزين سماء الوطن العربى ليلا حتى فجر الجمعة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:26 م
القمر البدر يزين سماء الوطن العربى ليلا حتى فجر الجمعة قمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
 
يظهر القمر البدر، اليوم، بعد غروب شمس بسماء المنطقة العربية وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد الفوهات القمرية المشعة خلافا لبقية التضاريس، وهى فرصة للتصوير الفوتوغرافى.  
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن القمر البدر سوف يشرق مع غروب الشمس وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردى أو البرتقالى وسبب ذلك الغبار والدخان والملوثات فى الغلاف الجوى للأرض التى تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل والتى تصل إلينا ونراها، وهو نفس السبب الذى يجعلنا نرى شمس الغروب بلون ضارب للحمرة.
 
وتابع التقرير وسوف يتبع "القمر البدر" المسار الظاهرى لشمس مطلع مايو عبر قبة السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا فى الجانب الآخر من الأرض فإن القمر البدر سيكون فى موقع شمس الظهر فى مطلع مايو أعلى قبة السماء.
 
القمر البدر سيسطع مع غروب الشمس حتى فجر اليوم التالى باستثناء القاطنين فى الدائرة القطبية الشمالية ففى أقصى الشمال سوف يحاكى القمر شمس منتصف الليل، حيث يظل فى السماء لمدة 24 ساعة فى حين لا يمكن رؤية القمر فى القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر فى السماء متغير اعتمادا على موقع الراصد على الأرض.
 
جدير بالذكر أن القمر يصل لحظة البدر المكتمل صباح الجمعة، عند الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش.

 


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