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الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 ص
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الغرفة الفرنسية تستضيف وزير التجارة والصناعة الأحد المقبل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 ص
الغرفة الفرنسية تستضيف وزير التجارة والصناعة الأحد المقبل عمرو نصار
كتب عبد الحليم سالم
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تستضيف غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك يوم الأحد القادم 25 نوفمبر 2018 بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

من المنتظر أن يتحدث الوزير عن أهم المشاريع والتطورات التى طرأت على الوزارة وأيضاً استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى.

وسوف يستعرض خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم ولا سيما فرنسا وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر من المنتجات المصرية.


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الغرفة الفرنسية

وزير التجارة والصناعة

عمرو نصار

التجارة الخارجية




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