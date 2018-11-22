الغرفة التجارية تعلن فوز أحمد الباشا برئاسة شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن فوز أحمد الباشا إدريس برئاسة شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بغرفة القاهرة وجاء عبور على حسن ومحمد سيد سليمان نائبين أول وثان ومروان محمد سيد سكرتيرا عاما للشعبة.

جاء ذلك خلال جلسة إجراءات الجمعية العمومية للشعبة اليوم الخميس لإعادة تشكيل مجلس إدارتها.

وجاء اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السرى المعتاد فى الانتخابات .

وطالب العربى الشعبة بضرورة مناقشة قضايا قطاعها من خلال الغرفة والسعى إلى تنميته وتطويره خلال الفترة القادمة.

وشدد العربى على ضرورة أن يكون للشعبة نشاط واضح فى خدمة قطاعها وأن الغرفة ستقف وراء الشعبة متواجد تحقيق أهدافها على اعتبار أنها الممثل الرسمى لقطاع الحاصلات الزراعية والبقوليات عن طريق الغرفة .

وحضر جلسة تشكيل الشعبة كلا من على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وسامح زكى عضو مجلس إدارة الغرفة .