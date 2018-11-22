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العراق: مقتل أمير الدواعش بمحافظة صلاح الدين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:48 م
العراق: مقتل أمير الدواعش بمحافظة صلاح الدين قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من تصفية أحد أخطر القيادات الداعشية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات صلاح الدين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، أنه بالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تم قتل احد الإرهابيين الخطرين في تنظيم داعش .
وأفاد البيان بان الداعشي المقتول والملقب " بالكتكوت" كان العقل المخطط للعديد من العمليات الإجرامية ، كما شغل مهمة المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الأليات لولاية الشرقاط ، وهو مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب.


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