العراق: مقتل أمير الدواعش بمحافظة صلاح الدين

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تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من تصفية أحد أخطر القيادات الداعشية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات صلاح الدين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، أنه بالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تم قتل احد الإرهابيين الخطرين في تنظيم داعش .

وأفاد البيان بان الداعشي المقتول والملقب " بالكتكوت" كان العقل المخطط للعديد من العمليات الإجرامية ، كما شغل مهمة المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الأليات لولاية الشرقاط ، وهو مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب.