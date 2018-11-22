العاملون بوحدة طب "كفر الجمال" يستقبلون وزيرة الصحة

استقبل العاملون بالوحدة الصحية بقرية كفر الجمال بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية وعدد من الأهالى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالزغاريد والتصفيق وأغنية تسلم الأيادى أثناء زيارتها اليوم للوحدة الصحية بالقرية فى إطار الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لمحافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى تحت عنوان 100 مليون صحة.

وتهدف زيارة وزيرة الصحة للقليوبية، للاطمئنان على سير وتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار"100 مليون صحة" للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه تحدثت الوزيرة خلال تفقدها للوحدة مع بعض الأطباء وطاقم التمريض وسألتهم عن بعض المعوقات التى تقابلهم وعما إذا كانوا يتعرضون لمشكلات أم لا.

والتقت الوزيرة بإحدى السيدات المسنات أثناء أخذ عينة منها للتحليل لـ فيروس "سى" ولاحظت أن سكر العجوز غير مستقر وطلبت من العاملين بالوحدة بقياس السكر لها مرة آخر ى صائم وفاطر وإعطائها العلاج اللازم، مداعبة إياها "متخفيش مبتوجعش".

وكان قد استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفقد مجموعة من الوحدات الصحية بقرى مراكز القليوبية منها الوحدة الصحية بكفر الجمال، ومركز تدريب سنديون، والوحدة الصحية بسنديون، ومستشفى حميات قليوب، ومتابعة سير العمل بالوحدات والتأكد من توافر الخدمات التى أعلنتها الوزارة لمرتادى تلك الوحدات، برفقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية.