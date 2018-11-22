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السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:52 م
السيسي يوجه الرقابة الإدارية بالتصدى للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

السيد الرئيس يجتمع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية
السيد الرئيس يجتمع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم؛ لا سيما الموقف التنفيذي لمبادرتي المسح الطبي للكشف عن فيروس سي، وكذا إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلاً عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

 

وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأضاف السفير بسام راضى، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 / 2022)، تمهيداً لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر القادم.

 

كما تم عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، وكذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصةً من خلال الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخراً للتركيز على حث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة في الإبلاغ عنه.

 

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس باستمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.


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