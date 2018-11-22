السجن المؤبد لعاطل قتل عاملا فى مشاجرة بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل قتل عاملا بسبب مشاجرة بينهما بقرية الزنكلون بالزقازيق، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 970 لسنة 2013، جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2013، كلى جنوب الزقازيق، ليوم 31 ديسمبر 2012، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول "محمد.ر.ع" عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح قطعية برأسه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم.ر.ع" عاطل، مقيم بقرية "الزنكلون" بمركز الزقازيق، والذى قتل المجنى عليه عمدا، بعد نشوب مشاجرة بينهما استعان خلالها المتهم بآخرين وكبلوا المجنى عليه فيما قام المتهم بقتله مستخدما ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سيف"، لخلافات بينهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.