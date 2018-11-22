الداخلية تعلن تفاصيل مداهمة مركزين لعلاج الإدمان يديرهما مسجلون بالإسكندرية

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

كشفت وزارة الداخلية فى بيان امنى لها منذ قليل تفاصيل مداهمة أجهزة الأمن بالأسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن لمركزين لعلاج الإدمان يديرهما مسجلين خطر وأثنين من المسجلات أداب .

وقالت الوزراة : أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية قيام بعض العناصر الإجرامية ،ذوى المعلومات الجنائية، بالنصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين فى الطب النفسى وعلاج الإدمان ، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق متطرفة وإدارتها "بدون ترخيص" من الجهات المختصة ، وإستقبال العديد من المرضى وإحتجازهم بزعم علاجهم من الإدمان بدون إشراف طبى متخصص.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام كلٍ من زينب.م.ر 35 سنه، سبق إتهامها فى 3 قضايا متنوعة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، هبة.إ.أ 34 سنه محكوم عليها غيابياً فى قضية "تبديد" ، بعقوبة الحبس سنتين - وسبق إتهامها فى 3 قضايا متنوعة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ، على.إ.أ 40 سنه عامل ، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ،محمد.أ.ر 38 سنه ، عاطل ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، خالد.س.أ، 32سنه ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ،طلعت.ف.م 32 سنه عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ، محمد.أ.د 31 سنه، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، بإستئجار 2 فيلا بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتجهيزهما بالعيادات الخارجية للكشف وقاعات دراسية ، وأخرى للطعام وأماكن للإعاشة ، بإعتبارهما مركزين لعلاج الإدمان مقابل حصولهم على مبالغ مالية شهرية تبلغ 15 ألف جنيه من كل فرد يرغب فى العلاج من الإدمان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، تم إستهداف المركزين سالفى الذكر ، وأمكن ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث أثناء إدارتهم لمركز لعلاج السيدات من الإدمان ، وكذا ضبط المتهمين من الخامس إلى السابع أثناء إدارتهم مركز لعلاج الرجال من الإدمان , وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما تم ضبط 18سيدة داخل المركز الأول ، 16 رجل داخل المركز الثانى "وتم التواصل مع ذويهم ، وتسليمهم عقب توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة لجنة طبية مختصة" ، وكميات كبيرة من الأدوية المُدرجة بجدول المخدرات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الرابع.

كان" اليوم السابع" قد إنفردت منذ قليل بتفاصيل المداهمة الأمنية التى شنتها أجهزة الأمن بالأسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بعد تحريات حول نشاط المتهمين ال 6 وقيامها بالصب والإحتيال على متعاطى المواد المخدره الراغبين فى العلاج من الإدمان وإنتحال صفه أطباء وتحصلهم على مبالغ مالية من اسر الضحايا مقابل علاجهم من بينهم 18 فتاه و16 شاباً