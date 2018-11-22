الداخلية تضبط 82 قضية تموينية فى حملة أمنية بالمحافظات

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. وأسفرت جهودها عن ضبط 82 قضية .

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ، لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها 124,006 ألف لتر " بنزبن 80 سولار والإستيلاء عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

و أسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثانى السادس من أكتوبر بالجيزة ، لقيامه بإنتاج السلع الغذائية حلوى جافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات ، وتم ضبط كمية قدرها 7,100 طن مستلزمات إنتاج ، وعدد 6000 قطعة حلوى جافة منتج نهائى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ،وبحوزته كمية قدرها 2,300 طن دقيق فاخر ، 6200 عبوة ملح طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .