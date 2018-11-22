video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تضبط 82 قضية تموينية فى حملة أمنية بالمحافظات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:07 م
الداخلية تضبط 82 قضية تموينية فى حملة أمنية بالمحافظات تموين ـ أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. وأسفرت جهودها عن ضبط 82 قضية .

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ، لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها  124,006 ألف لتر " بنزبن 80 سولار  والإستيلاء عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

و أسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثانى السادس من أكتوبر بالجيزة ، لقيامه بإنتاج السلع الغذائية  حلوى جافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات ، وتم ضبط كمية قدرها 7,100 طن مستلزمات إنتاج ، وعدد 6000 قطعة حلوى جافة منتج نهائى  تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ،وبحوزته  كمية قدرها 2,300 طن دقيق فاخر ، 6200 عبوة ملح طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتاة تهرب من منزلها لضعف مجموع الثانوية العامة.. والشرطة تعيدها لأسرتها

ضبط مرتكبى واقعة اقتحام منزل مواطنة والتعدى عليها لسرقتها بأسيوط

حملات تموينيه

قضايا تموينيه

غش تجاري

دقيق مدعم

تهريب سولاء

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة