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الخارجية تتابع الحالة الصحية لمصابى حادث سير فى الكويت

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:52 م
الخارجية تتابع الحالة الصحية لمصابى حادث سير فى الكويت وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للمصريين الذين تعرضوا لحادث سير فى الكويت، يوم 19 نوفمبر الجارى.

 

وقال السفير بحسب بيان للخارجية، إنه فور وقوع حادث السير الذى راح ضحيته مواطن مصرى وأصيب 11 شخصا أخرين فى الكويت يوم 19 الجاري، فقد تم تكليف القنصلية المصرية فى الكويت بسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان المواطن حازم حمزة عبد الله أبو زيد، حيث وصل جثمان الفقيد إلى القاهرة فجر يوم 21 الجاري.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن القنصلية مازالت تتابع الحالة الصحية للمواطنين المصابين نتيجة الحادث، حيث أفادت بأن خمسة مواطنين فقط لا يزالوا يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى، بينما خرج باقي المصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.  

 


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