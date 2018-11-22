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التعليم تكشف حقيقة تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:35 م
التعليم تكشف حقيقة تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة وزاره التربية و التعليم
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تبرع أحد رجال الأعمال ببناء 1000 مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم‏، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم‏ والتعليم الفني, والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تتلق أى تبرعات من أى رجل أعمال بشأن تبرعه ببناء عدد من المدارس لصالح الوزارة، موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة, وأن الوزارة تتمنى مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى هذا المشروع.

 

وأضافت الوزارة أنها تتحرك بشكل جاد وسريع خلال الفترة الحالية من أجل التوسع فى بناء مدارس جديدة فى إطار خطة شاملة تستهدف بناء 260 ألف فصل تصل إلى قرابة 17 ألف مدرسة، موضحة أنه من المقرر أن يتم بناؤها حتى عام 2021, بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس، إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات " الصباحية والمسائية" فى بعض المدارس بعدة محافظات، وكذلك رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وإحلال بعض المبانى وتجديدها وكذلك توفير فصول تربية خاصة.

 


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