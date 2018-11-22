الرئيسية تقارير مصرية التعليم العالى: محمود المتينى عميدا لـ"طب عين شمس" الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:05 م د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كتب وائل ربيعى إضافة تعليق أعلن د. خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين د. محمود أحمد شوقى المتينى، عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس. إضافة تعليق وزير التعليم العالى التعليم العالى جامعة عين شمس محمود المتنبى مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج 196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020 الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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