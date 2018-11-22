البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 763.642 مليار جنيه، بنسبة تراجع 2% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.044 مليار جنيه إلى 479.577 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.977 مليار جنيه إلى 177.485 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.021 مليار جنيه إلى 653.981 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 246 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 243 ألف سند تقريبا.