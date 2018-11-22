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البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:20 م
البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 763.642 مليار جنيه، بنسبة تراجع 2% عن الأسبوع الماضى.
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.044 مليار جنيه إلى 479.577 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.977 مليار جنيه إلى 177.485 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.021 مليار جنيه إلى 653.981 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 246 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 243 ألف سند تقريبا.
 
 
 

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