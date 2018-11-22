الانتهاء من تعميم مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بالمحافظات مارس المقبل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن نقابة الزراعيين تبنت مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة، وتم تنفيذها فى 11 محافظات، مشيرا إلى أنه يتم دعم كل محافظة كمرحلة أولى بمنحها 3 آلاف شجرة مثمرة.

وأضاف خليفة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من تعميم المبادرة على مستوى الـ27 محافظة فى نهاية مارس المقبل، موضحًا أنه أن مصر تتعرض لتقلبات جوية، وبالتالى أكثر شىء يتكيف مع التقلبات المناخية هى الأشجار مستديمة الخضرة والمثمرة التى تستمر طوال العام كالبرتقال، والتى تتبنى المبادرة زراعتها.