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الانتهاء من تعميم مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بالمحافظات مارس المقبل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:00 ص
الانتهاء من تعميم مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة بالمحافظات مارس المقبل زراعة شجر- أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن نقابة الزراعيين تبنت مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة، وتم تنفيذها فى 11 محافظات، مشيرا إلى أنه يتم دعم كل محافظة كمرحلة أولى بمنحها 3 آلاف شجرة مثمرة.
 
وأضاف خليفة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من تعميم المبادرة على مستوى الـ27 محافظة فى نهاية مارس المقبل، موضحًا أنه أن مصر تتعرض لتقلبات جوية، وبالتالى أكثر شىء يتكيف مع التقلبات المناخية هى الأشجار مستديمة الخضرة والمثمرة التى تستمر طوال العام كالبرتقال، والتى تتبنى المبادرة زراعتها.

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نقابة الزراعيين

زراعة مليون شجرة مثمرة

نقيب الزراعيين




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