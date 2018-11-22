الإندبندنت: إرسال جنود بريطانيين لشرق أوكرانيا يصب فى مصلحة روسيا

كتبت - سالى حسام

عارضت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية خطط إرسال بريطانيا لقوات عسكرية فى أوكرانيا قائلة إن الخطوة إذا تمت ستأتى بنتائج عكسية فى صالح روسيا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فأن تصريحات وزير الدفاع البريطانى جافين وليامسون، أثارت التعجب عندما أعلن يوم الأربعاء إن بريطانيا تنوى إرسال قوات لأوكرانيا لمواجهة ما وصفه بالأعمال العدوانية الروسية، من أجل "الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية"، وقال وليامسون هذه التصريحات فى حضور وزير الدفاع الأوكرانى ستيبان بولتوراك الذى يزور لندن.

لكن بحسب الصحيفة فأن تصريحات وليامسون عن الإلتزام البريطانى بمساعدة أوكرانيا أمر بلا تفاصيل لكنه فى نفس الوقت سيساهم فى إثارة القلق لدى موسكو، حيث إن وزارة الدفاع البريطانية كانت أعلنت فى وقت سابق عن خطط إرسال قوات لتدريب القوات الخاصة الأوكرانية العام المقبل ورغم أنها لم تحدد العدد إلا أنها قالت إن هذه القوات ستكون إضافة لـ100 جندى بريطانى موجودين بالفعل فى أوكرانيا.

كذلك سيتم إرسال السفينة "إيكو" للبحر الأسود بطاقم من 72 فردا.

وقالت الصحيفة، إن تصريحات وليامسون لن تساهم فى شئ سوى مساعدة الدعاية الروسية والتى تصور النزاع فى شرق أوكرانيا كصراع بين روسيا وبين الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد نشر التصريحات البريطانية خرجت وسائل إعلامية تابعة للمقاتلين الانفصاليين شرق أوكرانيا تقول إن القوات البريطانية قادمة لتنفيذ هجمات كيميائية.