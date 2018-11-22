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الأموال العامة ترصد إعلانات وهمية للتعيين فى الوظائف الحكومية وتضبط المتهمين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:04 م
الأموال العامة ترصد إعلانات وهمية للتعيين فى الوظائف الحكومية وتضبط المتهمين متهم ـ أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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رصدت الأموال العامة إعلانات وهمية للتعيين فى الوظائف الحكومية ونجحت فى ضبط المتهمين.

 

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد رصدت وجود العديد من الإعلانات الوهمية بإمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".

 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام شريف م. ف 30 سنة، مقيم بمنطقة حلوان، بالقاهرة،  بإنشاء شركة وهمية كائنة بمنطقة المعادى بالقاهرة بدون ترخيص واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على وظائف عقب قيامه بالإعلان عن إمكانية تعيينهم بالعديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات، وحصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين 100 إلى 300 جنيه للفرد الواحد بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة، لتلك الجهات تفيد على غير الحقيقة، أنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه،  وعُثر بحوزته العديد من خطابات ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بشركات خاصة، عدد من الملفات بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور بطاقات رقم قومى،  شهادات ميلاد،  شهادات تخرج"،  وثائق تعارف بأسماء أشخاص مختلفة، إعلانات لطلب وظائف ببعض الشركات والبنوك مدون بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، عقود عمل خالية البيانات "ومعدة للتزوير".

 

وقد أمكن الإستدلال على عدد من ضحايا المتهم،  وبسؤالهم قرروا قيامه بالإحتيال عليهم،  والإستيلاء على مبلغ 300 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير وظائف لهم،  بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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