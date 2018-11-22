video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام" ينسق مع وزارة الثقافة بشأن المهرجانات الخاصة بالعمل الإعلامى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:00 ص
"الأعلى للإعلام" ينسق مع وزارة الثقافة بشأن المهرجانات الخاصة بالعمل الإعلامى محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أكد محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيخاطب اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة حتى لا يقام أى مهرجان يخص الإعلام دون موافقة سابقة من المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى للتصدى لإقامة مهرجانات مجهولة تسىء للإعلام.

 

وأضاف محمد العمرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعًا لها خلال الأيام المقبلة لمناقشة المهرجان المهين للإعلام المصرى، والذى عقد تحت عنوان "المبدعات العرب" بالإسماعيلية.

 

وكان مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب، الذى أقيم مؤخرًا، قد آثار غضب الجماعة الصحفية والإعلامية، وأيضًا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مؤكدين أنه يمثل صورة مهينة ومشينة للإعلام المصرى وغير مقبول تكرارها، كما أعلنت الصحف القومية تبرأها من هذه الفعالية وعدم علاقتها بها رغم إلصاق بوستر بأسمائها كراعية للمهرجان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء: تقدمنا بشكاوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد إعلانات تحرض ضدنا

الجماعة الصحفية والإعلامية تتبرأن من "المبدعات العرب".. الوطنية للصحافة: تم استخدام أسماء مؤسسات قومية وخاصة عريقة.. "الأعلى للإعلام "يجتمع الأربعاء لبحث الأمر.. و"إعلام البرلمان": مهزلة وقلة أدب ويجب مقاضاتهم

المجلس الأعلى للاعلام

محمد العمرى

اخبار مصر

مهرجان المبدعات العرب

الاعلى للاعلام




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة