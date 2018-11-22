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الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:02 م
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افتتاح فعاليات معرض "فيرنكس آند ذا هوم" بمشاركة 140 شركة لصناعة الأثاث

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:02 م
افتتاح فعاليات معرض "فيرنكس آند ذا هوم" بمشاركة 140 شركة لصناعة الأثاث معرض فيرنكس - ارشيفية
كتبت- منى ضياء
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افتتح المهندس احمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث، والمهندس وإيهاب درباس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض" فيرنكس آند ذا هوم"، والذى تنظمه غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمجلس التصديرى  للأثاث، بالاشتراك مع الشركة الدولية للمؤتمرات و المعارض،  فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك بمشاركة  140 شركة من كبريات شركات الاثاث فى  مصر.

 

وتقام على  هامش المعرض عدة ندوات فخلال اليوم الأول للمعرض سيتم تنظيم 3 ندوات الأولى عن آليات تخصيص الأراضى  الصناعية، والندوة الثانية استعراض لاستراتيجية الأثاث، فيما تشهد الندوة الثالثة توقيع مذكرة تعاون فى  مجال التصميم بين الغرفة، والمجلس التصديرى  ومركز تحديث الصناعة، وتشهد فعاليات اليوم الأول عرض تقديمى  عن القاهرة 18.

 

بينما يشهد الجمعة اليوم الثانى  للمعرض 3 ندوات، تشمل استعراض خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،  فيما تستعرض الندوة الثانية قصص نجاح مسابقة التصميم والصناعة، ويختتم اليوم بحلقة نقاشية للخدمات المقدمة من البنك الاهلى  المصرى  للمستثمرين.

 

ويشهد السبت اليوم الثالث للمعرض، الفرص التمويلية والخدمات البنكية من بنك مصر، والندوة الثانية تستعرض الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، وشرح لأهم التغيرات على  الاسواق الخارجية وتاثيرها على  الصادرات المصرية.

 

وتختتم  الندوات بالتعريف بالقانون الجديد للجمارك والتعريفة الجمركية والتيسيرات التى  تقدم للمصنعين لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

 

جدير بالذكر أن معرض فيرنكس آند ذا هوم الأول والوحيد الذى حدد الخطة المستقبلية له حتى عام 2020 على أربعة دورات، الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، ثم الدورة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019، ثم الدورة الثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيرا الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير، ضمانا لتنسيق صناعة المعارض فى مصر خاصة فى قطاع الأثاث.

 


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