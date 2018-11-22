إصابة مدنى فى هجوم على معسكر للجيش الهندى بإقليم كشمير

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أصيب مدنى هندى اليوم الخميس فى هجوم شنه مجموعة من المسلحين على معسكر للجيش فى مدينة "كولجام" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن مسلحين أطلقوا النيران على معسكر للجيش بالمدينة، الأمر الذى دفع الجنود إلى الرد عليهم على الفور مما أجبر المسلحين على الفرار، مضيفة أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

وأشارت القناة إلى أنه تم تطويق المنطقة وإجراء عمليات تمشيط من أجل القبض على منفذى الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان السيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".