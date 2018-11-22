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أسقف بوليفيا يزور سفارتى بوليفيا وبيرو بالقاهرة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:37 م
أسقف بوليفيا يزور سفارتى بوليفيا وبيرو بالقاهرة الأنبا يوسف يزور سفارتى بوليفيا وبيرو بالقاهرة
وائل ربيعى
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استقبل روبين بيداوررى، القائم بأعمال سفارة بوليفيا بمصر بمقر السفارة بالقاهرة نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا.
 
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية - فى تصريح له - إن الحديث دار حول دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببوليفيا على مدار أكثر من 18 سنة، حيث استعرض الأنبا يوسف الخدمات الروحية والطبية وكذلك التعليمية التى تقوم بها الكنيسة القبطية فى بوليفيا.
 
وأضاف القس بولس حليم أن الأنبا يوسف زار أيضًا مقر سفارة جمهورية بيرو بالقاهرة واستقبله الدكتور بول باريديس بورتيلا، سفير بيرو بمصر، مشيرا إلى أنه في نهاية اللقاء اهدى الانبا يوسف أيقونتين للسيدة العذراء مريم وكذلك عدد من الكتب عن الكنيسة القبطية باللغة الإسبانية للسفير.
 
 

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