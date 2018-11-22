video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:42 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-11-2018 فى سوق الصاغة المصري بقيمة جنيه واحد فقط، وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 612 جنيها للجرام حتى الآن.


وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 525 جنيه

 

عيار 21: 612 جنيه

 

عيار 24 : 700 جنيه

 

الجنيه الذهب : 4896 جنيه

 

الأوقية :1227 دولار


 

اسعار الذهب
 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام

أسعار الذهب

الذهب

الذهب اليوم

الذهب اليوم في مصر

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة