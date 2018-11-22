أسعار الذهب اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد





تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-11-2018 فى سوق الصاغة المصري بقيمة جنيه واحد فقط، وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 612 جنيها للجرام حتى الآن.





وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:



عيار 18 : 525 جنيه

عيار 21: 612 جنيه

عيار 24 : 700 جنيه

الجنيه الذهب : 4896 جنيه

الأوقية :1227 دولار





اسعار الذهب



تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.