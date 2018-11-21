175.3 مليون دولار صادرات الحرف اليدوية حتى نهاية أكتوبر

أسماء أمين

كشف هشام الجزار وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن حجم صادرات الحرف اليدوية بلغت 175.3 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وأكد الجزار لـ"اليوم السابع" أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الحرف اليدوية إلى 420 مليون دولار خلال السنوات القادمة.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن المجلس قام باعداد خطة استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية تقوم على عدد من تطوير المنتج بداية من المادة الخام وحتى وصوله كمنتج نهائى إلى المستهلك، وتوفير البيئة المواتية لنمو هذه الصناعات، بجانب تعزيز دور المؤسسات والجهات الداعمة لهذه النوعية من الصناعات. وأشار إلى أنه يوجد حوالى 90 تجمعا يدويا فى العديد من الصناعات الحرفية واليدوية.

وأكد الجزار أن تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية تأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة الصناعة، باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية والتى لها بعد اجتماعى وثقافى كبير.

وأوضح أن الوزارة ستشكل فريق عمل لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، ليضم الفريق كافة الكيانات المعنية مثل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، والجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدنى.