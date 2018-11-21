17 يناير الحكم على "الحكش" المتهم بقتل صاحب محل تجارى بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد محمد لاشين تأجيل جلسات محاكمة "أحمد.ع" الشهير بـ"الحكش"، لإتهامه بقتل صاحب محل تجارى بمنطقة إمبابة بسبب خلافات بينهما، للحكم فى جلسة 17 يناير المقبل.

صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم نصر عبد الناصر، وأحمد محمد عبد السلام، وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية عصام حسين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، قتل المتهم "أحمد.ع" 29 عامًا، والذي يعمل شيف مأكولات، المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، بعدما رفض الأخير وقوفه أمام متجره بكشك لبيع السجائر.

وتابعت التحقيقات أن المتهم سدد طعنة نافذة المجنى عليه بسكين على إثر مشاجرة نشبت بينهم نتيجة الخلاف سالف الذكر فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وتوفى عقب نقله للمستشفى.