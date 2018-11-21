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واشنطن تسير عكس العالم.. قاضى أمريكى فى حكم بعدم تجريم الختان: غير دستورى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:50 م
واشنطن تسير عكس العالم.. قاضى أمريكى فى حكم بعدم تجريم الختان: غير دستورى الطبيبة جومانا نجارولا
كتبت - سالى حسام
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أصدر قاضى فيدرالى أمريكى حكما بعدم إدانة عمليات ختان الفتيات.
 
وبحسب شبكة "فوكس"، فأن قاضى فيدرالى فى ولاية ميتشيجان أصدر حكما بأن القانون الأمريكى الذى يمنع عمليات ختان الفتيات غير دستورى. وبذلك رفض القاضى الدعوة المقامة ضد عدد من الأطباء فى الولاية الذين شاركوا فى عمليات الختان للفتيات داخل المجتمعات الإسلامية فى ميتشيجان.
 
وقال القاضى بيرنارد فريدمان، بإن الكونجرس ليس لديه سلطة تطبيق قانون يجرم ختان البنات قائلا "مهما كان الختان أمرا بشعا فأن الكونجرس خارج صلاحياته هنا".
 
ويأتى الحكم معارضا للقانون الذى صدر قبل 22 عاما لتجريم ختان الفتيات وهو القانون الذى لم يتم استخدامه حتى عام 2017، عندما تم القبض على الطبيبة جومانا نجارولا بتهمة إجراء عمليات ختان، حيث ترأست عمليات الختان فى طائفة داودى بوهرا الإسلامية لمدة 12 عاما، وقامت بإجراء العمليات على 7 أشخاص على الأقل.
 
وقال شيلبى كواست مدير منظمة "المساواة الأن" فى الأمريكتين، إن الحكم القضائى خطوة ضخمة للوراء، فى مجال حماية حقوق المرأة وحقوق الفتيات الصغيرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحركات عالمية لمناهضة هذه الممارسات".

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ختان الفتيات

ميتشيجان

حقوق الطفل

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تجريم الختان




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