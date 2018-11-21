هل ترحل شيرين الشوربجى عن هيئة تنمية الصادرات فى موجة التغييرات الجديدة؟

كتب – إسلام سعيد

يبدو أن المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة عازم على إجراء عدد من التغييرات بمناصب رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، والتى بدأت بقرار تغيير رئيس هيئة التنمية الصناعية وتعيين المهندس شادى علاء أمين رئيسا للهيئة، فى الوقت الذى تتجه فيه الانظار نحو إجراء تعديل فى قيادات هيئات أخرى وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات.

مؤخرا ترددت أنباء قوية داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة عن تقدم شرين الشوربجى باستقالتها عقب المشاركة المصرية بمعرض الصين الدولى للواردات خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018 بمدينة شنغهاى الصينية حيث تم عرض فيلم تسجيلى داخل الجناح المصرى بالمعرض لم يلق قبولا لدى رئيس الحكومة والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.

ووفق مصادر مطلعة فى وزارة التجارة والصناعة فإن المهندس عمرو نصار أرجأَ البت فى استقالة رئيس هيئة تنمية الصادرات لحين الانتهاء من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة وبعض المعارض التى تنظمها الهيئة حاليا.

وتترد عدد من الأسماء داخل وزارة الصناعة والتجارة لتقلد منصب رئيس هيئة تنمية الصادرات منها قيادات فى الهيئة نفسها، لكن المصدر يرجح الاستعانة بأحد الخبرات من القطاع الخاص لتولى هذا المنصب.

"اليوم السابع" حاول التواصل تليفونيا وعبر الرسائل "sms"مع شرين الشوربجي للتأكد من ما يتردد عن تقدمها باستقالتها لكنها لم ترد.