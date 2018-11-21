ننشر اعترافات المتهم الثالث والرئيسى بقتل طالب الرحاب

كتب أحمد حسنى

ينشر "اليوم السابع" نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا "بمقتل طالب الرحاب".

وكشف نص التحقيقات مع المتهمين العديد من المفاجآت والروايات الجديدة التى يرويها المتهمون بأنفسهم أمام سرايا النيابة، ستكشفها "اليوم السابع" تباعا.

وفجر المتهم الثالث بالقضية "باسم محمد" العديد من المفاجآت فى اعترافاته أمام سرايا النيابة، أكد من خلالها اشتراكه، وكشف خلالها كواليس ما حدث، وإلى نص التحقيقات.

س: ما اسمك وسنك ومهنتك؟



ج: اسمى باسم محمد نشأت، 40 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهم وأخرين بقتل المجنى عليه بسام أسامة؟



ج: محصلش.

اعترافات المتهم الثالث

س: ما الذى حدث وما هى ظروف ضبطه وإحضارك؟



ج: أنا اتعرفت على شريف اللى هو طلع اسمه الحقيقى أشرف حامد، من هلال ابن عمه، لأنه صديق ليا، وكان عندى شقتين فى الشيخ زايد مش عارف أبيعهم، فقالى اتصل بابن عمه اللى هو شريف وهو هيعرف يبعهوملك، ومن وقتها دارت بينى وبين شريف صداقة وبقينا نتقابل باستمرار.

بعد فترة من صداقتنا، لقيته بيقول أنه عايز يأجر شقة فى الرحاب عشان يتجوز فيها عرفى، أو يرافق فيها نسوان، لكن أنا استغربت من كلامه، وقلت أكيد هو بيهزر معايا لأنى فوجئت بيه تانى يوم جايلى على القهوة فى العجوزة، بيقولى تعالى أفرجك على الشقة اللى هأجرها عشان أتجوز فيها عرفى، وطلب منى أنه يأجرها باسمى بحجة أنه معروف فى الرحاب، علشان ليه شقق كتيير فى الرحاب، وممكن مراته تعرف من خلال أفراد الأمن ويحصل مشكلة بينهم.

أتعاطفت معاه وكتبنا عقد الشقة باسمى، وقبل العيد بـ4 أيام اتقابلنا، وقالى "تعرف تشوفلى 4 جاردات، عشان الواد خطيب بنتى ضربها تانى، وعلى طول بيضربها وبيضايقها، وعايز أدبه، وأوقفه عند حده"، فقولتله وليد السواق بتاعى ممكن يشوفلك حد واتصلت به جالى، وأشرف طلب من وليد 4 جاردات وهيديهم 4 آلاف جنيه، واتفقوا أن خطيب بنته هيجى الشقة مع حبيبة، وفى يوم الحادثة أشرف كلم وليد وقاله أنه عايزة دلوقتى ومعاه الناس، فركبت العربية وركب فيها 3 غير وليد وطلعنا على الرحاب.

أشرف جيه خدنا من على البوابة وروحنا على الشقة، ولما دخلنا بنته كانت موجودة فى الشقة، ويحيى السواق بتاع أشرف، بعدها بـ10 دقايق لقيت حبيبة بتقول لأبوها خلاص بسام وصل، وأنا هروح أجيبه وأجى على طول، وأشرف قال للناس اللى جت معانا "يلا أجهزوا يا شباب، علشان بسام وصل"، بعدها وصل بسام وحبيبة وأشرف دخل الأوضة ووراه بسام وحبيبة و كمان الـ4 جاردات، سمعت صوت بسام بيقول "ليه كده ياعمو شريف، خلاص خلاص أنا هعملك اللى أنت عايزه"، قومت ودخلت وراهم لاقيت الناس مكتفين بسام من أيده ورجله ورامينه على السرير، وشوفت أشرف وهو بيحط لاصق على بقه وعلى عينه، وقاله" أنا هوريك أن بنتى حبيبة وراها رجالة، وتعرف تاخد حقها فى أى وقت وولاد عمى جايبن ياخدوك على البلد".

أنا قولت لأشرف خلص ليلتك بقا بس أوعاك تأذى الولد وإن شاء الله نسمع أنهم أتجوزوا قريب ، وطلعت على الصالة وكانت موجودة حبيبة وساعتها يحيى أداها تليفون بسام وقالها " أشرف بيقولك امسحى الصور والفيديوهات اللى عليه"، ونديت على وليد وقلتله يلا هات الناس اللى معاك وتعالى نمشى، وقولت لأشرف خلاص عملت اللى أنت عايزة تعالى بقى وصلنا، فبعت يحيى يخرج يوصلنا عند البوابة.

تانى يوم أشرف كلمنى وقالى تعالى نتقابل، وقالى أن أخو بسام عايزه يروح معاه يعمل محضر اختفاء، فقولتله ما تروح ما كده كده الواد عندك فى البلد، وأول يوم العيد عرفت أن أشرف اتقبض عليه ولقيت المحامى بتاعه بيتصل بيا بيقولى أشرف اتقبض عليه عشان مزور بطابق وشهادة وفاة، واسمه الحقيقى أشرف مش شريف، عكس ما كان مفهمنى، وبعدها أنا فضلت أتابع مع المحامى بتاعه واسأله محبوس سيرة خطف بسام، ويوم الاثنين 27/8/2018 كنت عند مراتى فى حدائق الهرم، لقيت المباحث وقبضوا عليا وأخدونى على قسم الشروق، وهناك عرفت أن بسام أتقتل، فحكيتلهم على اللى حصل وجبونى على النيابة.



نص التحقيقات نص التحقيقات



اعترافات المتهم الثالث اعترافات المتهم الثالث

س: ذكرت فى بداية التحقيق أن سالف الذكر طلب منك التأجير باسمك لأنه يريد إحضار الإناث بها لمرافقتهم وإقامة علاقة جنسية معهم؟

ج: هو فعلا أشرف قالى كده، لما اتكلمت معاه هو قالى أنه هيتجوز فيها عرفى.

س: ما الذى دعاك للقيام بذلك؟

ج: تعاطفت معاه لأنه صاحبى.

س: ما الذى حدث عقب ذلك؟

ج: هو قالى أنه عايز 4 أشخاص عشان يأدب خطيب بنته، أنا قلتله بلاش مشاكل بنتك لو مش عايزاه تسيبوا بالمعروف أحسن، ولا هما غلطوا مع بعض وأنت عايز تجوزهاله، فرد عليا وقالى " الموضوع لو كده كنت بوست أيده علشان يتجوزها".



نص التحقيقات نص التحقيقات

س: ما مضمون اتفاق المتهم مع العمال؟



ج: أشرف قالهم حبيبة هتدخل ومعاها بسام ممكن يسلم عليكم أو يرمى السلام، وأنه هايخده ويدخل جوا ومعاه حبيبة وأول ما تلقونا داخلين من الطرئة على الأوضة، اللى قالهم عليها تقوموا وتيجوا ورانا على طول تشيلوه ودخلوه، وتكتفوه من أيده ورجله من الخلف وتسيبوه على السرير وملكمش دعوة بحاجة بعد كده.

ما شأن هاتف المجنى عليه؟



ج: أنا لما سألت حبيبة قالت أن ليها صور وفيديوهات على التليفون بتاع بسام.

س: هل تمكنت سالفة الذكر من محو تلك الصور؟





اعتراف المتهم الثالث اعتراف المتهم الثالث

ج: أيوة.

س: كيف تمكنت من ذلك؟



ج: هى رجعت الأوضة وخلت بسام وهو متكتف يفتح التليفون ببصمة صباعه

واعترف المتهمين خلال نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا " بمقتل طالب الرحاب"، بوقائع الجريمة كاملة، ولحظات قتل الطالب بسام أسامة.

وأكد المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، أنه فكر فى قتل خطيب ابنته لمدة 3 أشهر كاملة، بعد توجيه الطالب بسام أسامة السباب والشتائم لابنته وزوجته، وتهديده بفضح أمره بعد علمه بتزوير شهادات وفاة وبطاقة رقم قومى، لهروبه من أحكام قضائية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، " أنا فضلت أخطط أنى أزاى أتخلص من بسام فى شقة أجرتها بمدينة الرحاب، وأخدت الفكرة دى من فيلم مصرى بتاع سعاد حسنى وأحمد مظهر أسمه "الجريمة الضاحكة"، لشدة حبى لأفلام سعاد حسنى، والفيلم وأحلى فكرة القتل دى، ومنها برضوا أنى أجر الشقة عشان أحط العفش الزيادة اللى عندى فى الشقة دى، وفعلا أجرت الشقة بالرحاب وأجرتها لواحد صاحبى اسمه " مصطفى" بمبلغ 4500 جنيه فى الشهر لمدة سنتين، وعملنا عقد وكل ده وأنا فى دماغى أنى هقتل بسام".