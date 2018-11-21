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ميركل تعلن دعم بلادها لاتفاق بشأن بريكست

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:57 ص
ميركل تعلن دعم بلادها لاتفاق بشأن بريكست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستدعم اتفاقا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفة أنها تأمل فى حل أزمة اعتراض إسبانيا على نص يتعلق بمنطقة جبل طارق البريطانية المتنازع عليها بحلول يوم الأحد المقبل.

وقالت ميركل لمشرعين ألمان اليوم الأربعاء فى خطاب تطرق لمسائل عديدة أثناء مناقشة الميزانية "نعرف قدر صعوبة المناقشات فى بريطانيا، لكن بوسعى أن أقول لألمانيا إننا سنوافق على اتفاق الخروج هذا".

وأضافت "لا يزال لدينا اعتراض فى إسبانيا. ليس بمقدورى القول كيف سنحل هذه المشكلة تحديدا لكن آمل أن تحل بحلول الأحد".

 

 


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